Drainville | Les policiers pourraient obtenir le constat rapide pour les partys privés

Dans sa chronique, mercredi matin au micro de Paul Arcand, Bernard Drainville disait avoir appris qu'au gouvernement, on travaillait présentement avec la Direction des poursuites criminelles et pénales pour donner plus de corde aux policiers pour l'application des mesures entourant les rassemblements illégaux.

Les policiers obtiendraient plus de pouvoirs d'intervention quant aux rassemblements trop importants dans les résidences privées.