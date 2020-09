Selon Québec, 223 écoles comptent au moins un cas de COVID-19

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé que les statistiques sur la progression des cas de coronavirus dans les écoles seraient désormais rendues publiques.

Selon les données du ministère, 223 écoles ont rapporté au moins un cas positif de COVID-19 depuis la rentrée scolaire.

De plus, 296 élèves et 81 membres du personnel ont contracté la maladie et 154 classes ont été fermées à titre préventif.