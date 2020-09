Menacé sur les réseaux sociaux | Pascal Bérubé a porté plainte à la SQ

«Je suis devenu très en colère et le premier réflexe, c’est de contacter la Sûreté du Québec. D’abord pour assurer la sécurité, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais aussi, pour envoyer un signal clair. Il faut dénoncer ces propos et envoyer le message à d’autres qui pourraient être tentés de le faire qu’il y a un prix à payer. Cette personne sera rencontrée et on va lui demander ce qu’elle avait en tête. Évidemment, il y a eu des excuses très brèves et le compte a disparu»