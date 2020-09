Point de presse de François Legault, ce matin | «Le retour de certains confinements?» -Bernard Drainville

« Est-ce que François Legault va annoncer que les amendes seront distribuées plus généreusement? Est-ce qu'il va dire que les policiers vont être plus actifs, qu'il va y avoir davantage d'interventions policières, notamment dans les partys privés? Chose certaine, Le portrait général qui se dégage présentement, c'est que la situation n'est vraiment pas sous contrôle (...) On ne peut pas faire autrement que de craindre le retour de certains confinements. Je m'excuse de prononcer le mot, mais je pense qu'on n'a pas le choix de l'envisager. »