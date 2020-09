«Le gouvernement fédéral a été poche dans soutien à l’industrie aérospatiale, mais…»

«Le gouvernement fédéral a été poche quant à son soutien à cette industrie, depuis l’arrivée de l’équipe Trudeau au pouvoir. Originaire de l’Ontario, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, ne comprend rien au Québec et à l’industrie aérospatiale. Il comprend le monde de l’automobile, cela dit... Pendant ce temps, le gouvernement français, lui, prend soin de son industrie aérospatiale. Tout comme d'autres pays. Ce secteur est très important pour nos exportations, pour la haute technologie et pour la recherche et développement. Il implique des emplois payants, en plus. Ce que je comprends, c’est que cette inertie à Ottawa pourrait se transformer… Des élus au gouvernement fédéral réfléchissent sérieusement à aider le milieu. L’éléphant dans la pièce, c’est Bombardier.»