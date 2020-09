Sondage SOM-Cogeco | «Avec cet écart négatif, Coderre ne se présentera pas aux élections contre Plante»

«Valérie Plante marche quand même sur la corde raide. Pour l’instant, il n’y a personne qui lui fait compétition et pourtant, elle n’a pas de très bons chiffres… Cela dit, je ne pense pas que Denis Coderre va bouger… Chose certaine, on sent la division au sein des Montréalais. L’économie sera déterminante dans les prochaines années, autant dans les politiques municipale, provinciale et fédérale. Et dans ce domaine, Valérie Plante est faible. En plus, on sent que cela ne l’intéresse pas…»