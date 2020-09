Scandale à Washington au sujet des soldats américains | «The Atlantic a certainement accordé l’anonymat à ses sources pour les protéger»

«L’usage de sources anonymes est très délicat en journalisme. Dans les salles de rédaction, il y a un branle-bas de combat quand l’article d’un reporter renferme des sources anonymes. Souvent, la direction du média ainsi que ses avocats se mêlent du contenu avant sa publication. Jeffrey Mark Goldberg, rédacteur en chef du magazine, a sorti cette nouvelle, qui est [une bombe]. Il a une excellente réputation. On dit qu’il est intègre et talentueux. Bien entendu, Golberg et les gens de la direction du magazine connaissent ces sources. Ils ont accordé l’anonymat à ces sources pour protéger leur identité, voire leur sécurité… Parfois, il faut donner un peu de crédibilité aux médias. Les journalistes ne sont pas simplement là pour foutre le bordel et empêcher Trump d’être réélu. Certaines choses doivent être partagées au public. [...] Le pire, ce que tout ça ne semble pas du tout affecter la base militante de Trump...»