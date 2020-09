Ron Fournier annonce sa retraite à Paul Arcand

«C’est la retraite. C’est dire non à un travail important qui était d’animer Bonsoir les sportifs. C’est sûr que ce n’est pas facile, mais je ne suis pas triste du tout. La décision a été réfléchie. Ça n’a pas lâché, depuis deux ans et demi, au niveau de la santé : cancer de la prostate, artère bloquée à 70% et une autre à 90%. Plus récemment, une bosse dans mon cou s’est révélée être un cancer des ganglions…»