Sondage SOM-Cogeco | «On peut dire une chose : Mme Plante a une base militante béton»

«Certes, il y a eu un sondage de la maison CROP, qui plaçait Denis Coderre en avance sur Valérie Plante. Dans le cas du sondage SOM, il révèle en gros que Mme Plante a une avance de cinq points sur le candidat potentiel Denis Coderre : 28 points contre 23 points. Par ailleurs, 28 pour cent des gens affirment ne pas savoir pour qui voter lors des prochaines élections municipales. C’est normal. C’est seulement dans un an. […] 49 % des gens se disent insatisfaits de l’administration Plante, tandis que 47% sont satisfaits. 47 % sont en accord avec l’installation de corridors sanitaires; 52 % sont pour les nouvelles pistes cyclables aménagées. Là où le bât blesse, c’est à propos des places de stationnement enlevées : 60 % des gens sont en désaccord. On peut dire une chose : Mme Plante a une base militante béton dans certains arrondissements comme le Plateau-Mont-Royal et Rosemont. Quant aux citoyens d’arrondissements moins acquis, ça pourrait valser d’ici un an…»