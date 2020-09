«Denis Coderre a dit à Mario Dumont qu’on doit cesser d’être dogmatique et idéologique. Il faisait évidemment référence à la controverse à propos des pistes cyclables et de la colère qu’elles ont provoquée chez les commerçants. Il a affirmé que ça prend une ville de Montréal pour tous les Montréalais. Ça ressemble un peu à un slogan électoral. Il est certain que Denis Coderre voit la faille dans l’armure de Valérie Plante, à savoir l’économie. C’est clair aussi qu’elle a envoyé un signal démontrant qu’elle était déconnectée; qu’elle était prête à donne la priorité à ses projets de vélo plutôt qu’à la reprise de l’économie. Or, elle a quand même invité François Legault pour savoir comment régler la crise financière qui afflige les commerçants du centre-ville de Montréal.»