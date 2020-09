Offre d'achat pour acquérir Cogeco | «C'est un dossier éminemment politique»

«Il n’est pas question que cette entreprise québécoise puisse déménager son siège social en Ontario. Voilà ce qu’il a déclaré. Il a ajouté ceci : '' On va tout faire pour conserver ce siège social ici ''. Pour le moment, Louis Audet résiste. Lui et sa famille contrôlent l’entreprise grâce à leurs actions multivotantes. Tant que M. Audet dit non, il ne peut rien arriver. Mais, plusieurs anticipent que le partenariat entre Rogers et Altice pourrait faire monter les enchères.