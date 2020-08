Travaux sur St-Denis | «On oublie que ça fait dix ans qu'elle est comme ça» -Valérie Plante

«On oublie que ça fait peut-être dix ans que la rue St-Denis est pareille. On y roule, on se stationne là et ça ne fonctionne pas. Il y a des commerces qui ferment et des gens qui préfèrent magasiner en ligne, mais l’expérience n’est pas agréable pour ceux qui veulent aller magasiner. Le statut quo ne fonctionne pas. Nous voulons aider les commerçants. […] Ce dossier a été effectué dans toutes les règles, avec des consultations et avec l’approbation des commerçants.»