«Le métro de Montréal pourrait devenir le plus cher au monde» -Bernard Drainville

« On est rendu à un milliard de dollars par station, à peu près un milliard par kilomètre (...) Ça pourrait finir avec une facture astronomique, ça pourrait devenir le métro le plus cher au monde. T'as pas le choix que de te demander: Est-ce qu'on suspend le projet? Tu t'en vas dans un mur, vas-t-on arrêter avant de le frapper? (...) Le prolongement du REM dans l'est pourrait régler le problème. »