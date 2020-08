Congestion routière à Montréal | «J’en ai soupé de ne plus être capable de circuler»

«Je n’ai pas de problème. Si vous nous dites : ‘’notre objectif, c’est qu’il n’y ait plus d’auto sur l’île de Montréal, de se débarrasser des chars et de les remplacer par des vélos et des piétons. C’est ça notre vision des choses’’. Ben on va savoir à quoi s’en tenir aux prochaines élections»