43e anniversaire de la loi 101 | Le français est-il menacé à Montréal?

«Ce qui fait la beauté du monde, c’est la diversité. On ne veut pas devenir Planète Hollywood ou Planète Beijing dans 100 ans! Quand une langue disparaît, ce n’est pas une bonne chose. On voit le taux d’assimilation chez les francophones et les Acadiens à travers le Canada, c’est inquiétant. Il faut faire en sorte que le français soit respecté»