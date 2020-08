Chefferie conservatrice | Bernard Drainville explique la «déconvenue» de Peter MacKay

Lors d'un décompte qui s'est étiré tard dans la nuit de lundi en raison de pépins techniques, Erin O'Toole a été couronné chef du Parti conservateur du Canada avec 57% des voix devant Peter Mackay, le «candidat de l'est» du pays.

«Méchante déconvenue pour Mackay qui partait en tête», résumait Bernard Drainville au micro de Paul Arcand, lundi matin.

«Je pense que MacKay, ce qui l'a tué, c'est que dès le départ il a dit : je suis proavortement et pour le mariage gai et si vous m'élisez chef on passe à autre chose. Je pense que c'est ce qui a beaucoup contribué à sa défaite. »