Aide pour les étudiants du collège et de l'université | Québec annonce un investissement supplémentaire de 300 millions $

Québec annonce un investissement supplémentaire de 300 millions de dollars pour aider les étudiants de niveaux collégial et universitaire.

Cet argent servira à bonifier le programme de prêts et bourses qui sera élargi à une plus vaste clientèle et qui sera, également, plus généreux pour ses bénéficiaires.

Le gouvernement Legault accorde également un montant de 75 millions $ aux établissements d'enseignement supérieur afin qu'ils offrent un meilleur encadrement à leur communauté étudiante.

Une partie des sommes allouées aujourd'hui est liée à la bonification des programmes d'aide financière aux études annoncée par le gouvernement fédéral en avril.