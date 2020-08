Plateforme électorale de Guy Nantel | «La souveraineté est le rôle principal du Parti québécois»

«La souveraineté est le rôle principal du Parti québécois. Personnellement, je ne suis pas intéressé par la gouvernance provinciale. L’idée est de passer du statut de province à celui de pays indépendant. La première étape moi est de gagner la course à la chefferie. Ensuite, je ferais le tour du Québec pour vulgariser [à l’endroit des électeurs] les avantages d’une éventuelle souverainement du Québec. Dès que le PQ remportera les élections en 2022, j’aimerais créer une constitution écrite par les citoyens québécois et non les élus. Deuxième étape : un référendum sur la souveraineté et l’adoption de cette constitution. Le délai sera de deux ans, maximum.»