Bernard Drainville à Julie Payette | «Si vous n’aimez pas votre travail de gouverneure générale, partez!»

Alors que les histoires négatives rapportées au sujet de Julie Payette s’accumulent dans les médias, l’animateur Bernard Drainville s’est dit exaspéré par la gouverneure générale.

Bien qu’il ait le plus grand respect pour Julie Payette et tout ce qu’elle a accompli au cours de sa carrière, Bernard Drainville ne peut s’empêcher d’en avoir ras-le-bol de toutes ces histoires de climat de travail toxique, d’argent gaspillé pour des rénovations domiciliaires inutilisées et une incapacité à accepter les responsabilités et inconvénients qui viennent avec la fonction de gouverneure générale.

Il lui a donc adressé ce message :