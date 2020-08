Annonce de la démission de Bill Morneau | «Ce n’était rien d'autre qu’une pièce de théâtre mal écrite»

«Ce n’était qu’une pièce de théâtre mal écrite, et pas très bien jouée non plus. C’est d’ailleurs souvent le cas. Cette conférence de presse était un festival de phrases creuses. Pourquoi M. Morneau devient l’agneau sacrifié au gouvernement fédéral? Il n’a jamais fait très attention aux apparences de conflit d’intérêt, dont cette histoire impliquant l’organisme WE Charity. Il ne faut jamais se fier à ce genre d'affirmations en point de presse. Le scénario de sa démission a été préparé il y a déjà un certain temps… Quelqu’un va-t-il croire la raison invoquée?»