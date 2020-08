Réseau routier au Québec | Le ministre des Transports lui accorde la note de 5 sur 10

«La note, c’est un C- . On est proche de la note de 5 sur 10. C’est presque 50% de notre réseau qui a besoin d’amour et d’investissement. C’est 3,2 milliards de dollars qu’on a mis juste cette année. Globalement au Québec, la note est d’environ C. Mais le réseau municipal se dégrade aussi très vite. Et eux, ils ont une note globale de D ou D- . On se doit que les routes qu’on a au Québec soient sécuritaires. On est condamnés à faire mieux au ministère des Transports»