Entente gouvernementale à propos des demandeurs d'asile | «C’est un programme pour remercier nos anges gardiens»

«Elle s’adresse aux coordonnateurs, superviseurs, préposés aux bénéficiaires, infirmiers, aides-infirmiers, aides-soignants et aux travailleurs de soutien à domicile. Ce sont les gens qui ont été vraiment en contact direct avec les malades et les aînés. Le gouvernement du Québec ne sait pas encore combien de personnes sont impliquées par cette entente. C’est un programme pour remercier nos anges gardiens. On parle des gens qui étaient présents tous les jours pour soigner les Québécois malades dans les zones chaudes. Ils étaient exposés au risque.»