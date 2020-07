Mi-mandat de la CAQ | Deux promesses seront difficiles à tenir, selon Tommy Chouinard

« Il avait promis de réduire le délai de prise en charge d’un patient: le temps qui s'écoule entre la fin du triage et le moment où le patient voit un médecin. Il avait promis une heure et demie. À l’heure actuelle, c'est 2h28, une heure encore d’écart et ça ne bouge pas beaucoup ce chiffre-là au cours des dernières années. »