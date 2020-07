Affaire We Charity | Bill Morneau est dans l'eau chaude

L’organisme We Charity, qui a offert 41 000 $ en voyages au ministre des Finances Bill Morneau, a reçu plus de 5,3 millions $ en contrats et paiements divers de la part du gouvernement fédéral depuis la venue du Parti libéral au pouvoir.

Les odeurs de scandale dans l’affaire We Charity embarrassent grandement le gouvernement Trudeau. D’ailleurs, plusieurs réclament la démission du ministre Morneau.

Puisqu’il a accepté de voyager aux frais du controversé organisme de bienfaisance WE Charity (UNIS), Bill Morneau a engendré une apparence de conflit d’intérêts.

Rappelons que Bill Morneau a omis d’autres faits qui le mettait dans l’eau chaude au fil des années, lorsqu’il était ministre des Finances : il n’avait pas placé ses actifs dans la firme Morneau Sheppell dans une fiducie sans droit de regard, en 2017), il avait aussi omis de déclarer sa luxueuse villa en France, dont il serait propriétaire par le truchement d’une de ses compagnies.