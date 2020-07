Rassemblements publics de 250 personnes | «Pour les gens en théâtre et en danse, c’est un peu n’importe quoi!»

«C’est une annonce qui a l’air d’une bonne annonce. Mais en ce qui concerne mon milieu artistique, ça ne change pas grand-chose. Comme une salle comme le TNM, (avec la distanciation), ça donne une salle vide, donc, le spectacle n’est pas rentable. Il n’y a pas de vrai plan par rapport aux arts de la scène pour nous donner des règles claires, simples, applicables. Je vois ça et je me dis : ‘’Je n’en ferai pas de spectacle!’’ Comment je sais qui sont dans la même famille ou pas? Ils mettent des règles, mais ils ne pensent pas à la façon de les appliquer. Pour les gens en théâtre et en danse, c’est un peu n’importe quoi!»