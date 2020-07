Affaire WE Charity | Bill Morneau doit-il démissionner?

«Les voyages de M. Morneau, le premier a eu lieu à l’été 2017 et le second, vers la fin de l’année 2017. C’est exactement au même moment que M. Trudeau était sous enquête du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique pour son voyage sur l’île de l’Aga Khan. C’est ahurissant qu’au même moment où M. Trudeau répondait à des questions à la Chambre des communes sur son voyage et M. Morneau faisait la même chose. Ça n’a pas fait ding-ding!»