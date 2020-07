Affaire UNIS | «C'est à se demander si on n'apprendra pas autre chose lors du témoignage de Justin Trudeau -Tommy Chouinard

« C'est à se demander si on n'apprendra pas autre chose lors du témoignage du premier ministre Justin Trudeau devant ce comité. (...) La lumière il faudra aussi la faire sur We Charity qui a aussi une fondation qui a des actifs immobiliers, en particulier à Toronto, d'une valeur de 50 millions de dollars et c'est avec cette fondation que le gouvernement fédéral a conclu l'entente de gestion pour le programme de bourses aux étudiants (...) Justin Trudeau n'est pas au bout de ses peines dans cette affaire-là. »