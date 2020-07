Conflit d'intérêts | «Justin Trudeau agit comme un prince et un souverain» -Yves-François Blanchet

Le premier ministre Justin Trudeau est à nouveau dans l’embarras et fera l’objet d’une troisième enquête du commissaire à l’éthique.

Cette fois à cause de l’organisme «WE Charity», alors qu’un programme gouvernemental d’une valeur de 19,5 millions $ aurait été octroyé sans appel d’offres à l’organisme de bienfaisance qui a par ailleurs offert des cachets totalisant près de 300 000 dollars à des membres de la famille de Justin Trudeau dans les dernières années, dont sa mère Margaret, son frère Alexandre et sa femme Sophie, pour des apparitions et des discours.

Les partis d’opposition, dont le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, demandent le retrait du premier ministre Justin Trudeau de ses fonctions, le temps du moins que le commissaire à l’éthique fasse la lumière sur cette affaire.