Projet de loi 61 | «Les Québécois n’appuient pas les trois partis de l’opposition» - François Legault

«J’ai senti ça dans les Laurentides, les Québécois sont derrière nous. Les Québécois n’appuient pas les trois partis de l’opposition qui ont malheureusement refusé d’appuyer le projet de loi 61. Malheureusement, on n’a perdu un été de construction. On a actuellement, des dizaines de milliers de travailleurs du secteur de la construction qui sont chez eux, car le secteur privé a moins d’activités. Ils auraient pu être à travailler sur nos routes, dans nos hôpitaux, sur nos écoles… pour être capable de donner de bons services à la population. On va continuer comme gouvernement de se battre pour accélérer la construction des infrastructures au Québec»