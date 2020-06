« Jean-François Roberge en a eu plein les bras » -Tommy Chouinard commente le remaniement ministériel

« On s'entend que Jean-François Roberge en a eu plein les bras. Il conserve le poste de ministre en titre de l'Éducation, mais il va se concentrer sur le primaire et le secondaire. On l’avait pas beaucoup entendu sur les cégeps et les universités (...) Legault veut vraiment avoir un arrimage plus important entre le secteur privé et le développement de la recherche. C'est probablement ce à quoi Mme McCann va s’atteler. »