Racisme systémique | « Le terme-clé, c’est le racisme; on va s’attaquer au racisme. » -Dr Lionel Carmant

« Je n'accepte pas cette définition qui est beaucoup trop floue de ce qu'est le racisme systémique (...) C’est vraiment un débat sémantique qui ne fait que diviser en deux groupes les Québécois. Le terme-clé, c'est le racisme et il faut combattre le racisme. C’est un débat de mots et on ne peut pas s’arrêter à ça. Nos actions vont être contre le racisme. »