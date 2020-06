Drainville | Cabinet fantôme de Dominique Anglade: «Gaétan Barrette n'était pas content»

« Il y en a qui perdent des plumes: Gaétan Barrette. Il n’était pas content, lundi soir, Gaétan Barrette. Plusieurs personnes me l'ont dit. Il avait Conseil du Trésor, il avait Transports. Il perd Transports; il ne sera plus porte-parole pour les transports et il perd une partie de ses responsabilités comme porte-parole au Conseil du Trésor. Il ne garderait que les infrastructures. Gaétan Barrette pas content! »