Minorités visibles sous-représentées dans la fonction publique | «C'est effectivement gênant» - Lise Ravary

Au micro de Paul Arcand, Lise Ravary a commenté le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui fait état d’une sous-représentativité des minorités visibles au sein des organismes publics du Québec.

La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics est en vigueur depuis 2001.

Or, entre 2009 et 2019, les cibles n’ont pas été atteintes et les minorités visibles sont toujours sous-représentées dans le réseau de la santé, de l’éducation, au sein des sociétés de transports et les corps policiers.