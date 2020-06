Québec vient en aide aux camps de jour

«Dans les camps municipaux, on parle d’environ 200 000 enfants. Dans les camps privés certifiés, on parle d'environ 150 000 enfants. Pour nos 150 000 enfants, on a un financement de 11 M$ qui est annoncé aujourd’hui. Et ma collègue me confirme que ce sera à une hauteur plus élevée que 11 M$ pour pouvoir soutenir les camps municipaux»