Justin Trudeau au sujet de Donald Trump | Un silence qui en dit long?

«Nous voyons tous avec horreur et consternation ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C’est un moment pour unir les gens ensemble et c’est un temps pour écouter et réaliser que des injustices se poursuivent malgré les progrès réalisés au fil des ans. Et c’est un temps comme Canadiens de reconnaître que nous aussi, avons nos défis. Que les Canadiens noirs ou racisés font face à de la discrimination sur une base quotidienne. Il y a de la discrimination systémique au Canada. Nous devons le reconnaître et nous devons être des alliés dans cette lutte contre la discrimination»