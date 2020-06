Drainville | Spectacles en salle: «Il y aura une compensation financière pour la diminution des assistances»

La ministre de la Culture, Natahlie Roy, sera aux côtés du premier ministre, lundi après-midi, pour le point de presse du gouvernement et confirmera le «retour au travail sur les plateaux de tournage».

Au micro de Paul Arcand, lundi matin, Bernard Drainville a parlé d'une industrie «qui génère au-dessus de 1,5 milliard $ par année de retombées et qui fait travailler plus de 30 000 personnes simplement en télévision et au cinéma, sans parler des tournages de publicités».