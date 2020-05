Drainville | Coiffure, dentistes, psychologie, ergothérapie: reprise le 1er juin, le 8 juin à Montréal

«Ça concerne beaucoup plus que les salons de coiffure et les soins esthétiques. Jean Boulet va annoncer qu'on va pouvoir retourner voir le dentiste, il va déconfiner les psychologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Tout ça va s'accompagner de strictes mesures sanitaires aménagées de concert avec la Santé publique et sous la supervision de la CNESST. Les services de toilettage d'animaux seront également rouverts le 1er et le 8 juin.»