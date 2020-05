Manifestation des infirmières devant son bureau | François Legault est déçu

«Ça me déçoit. La principale revendication de la FIIQ, c’est d’augmenter les ratios, donc, d’augmenter le nombre d’infirmières. Depuis qu’on est au gouvernement, on a beaucoup augmenté le nombre de postes d’infirmières, de préposés. Mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés. Donc, c’est un peu théorique de dire qu’il faut augmenter le nombre de postes, alors que les postes affichés ne sont pas comblés»