François Legault à Montréal | «C'est le général qui débarque sur le champ de bataille» -Bernard Drainville

«On a l'impression que c'est le général qui débarque sur le champ de bataille (...) Le général s'assoit et parle à ceux et celles qui sont dans les tranchées et qui livrent la guerre. Et qui leur demande des résultats parce qu'il l'a répété François Legault: j'ai une attente d'obligation de résultats envers le réseau (...) Paul, j'ai juste un petit doute quant à savoir si cette machine-là, le réseau de la Santé, est capable de nous en donner plus qu'elle nous en donne présentement?»