Retour en Chambre | «François Legault se présente en force, mais les oppositions doivent porter la voix des insatisfaits.» -Bernard Drainville

«François Legault a perdu 17 points en deux semaines. Il reste très fort, mais la tendance est descendante. Il arrive en position de force devant les oppositions, mais il fait de plus en plus d'insatisfaits. Et le travail des oppositions aujourd'hui, c'est de porter la voix des insatisfaits. Il n'y a pas de panique sur le Titanic, il y a encore trois quarts des Québécois qui sont avec Legault, mais des clignotants jaunes s'allument.»