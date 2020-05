Coronavirus | Le bureau de premier ministre aurait été avisé tardivement

«La rencontre la plus importante se déroule le 9 mars au cabinet du premier ministre à Montréal. Et pour la première fois de sa vie, Horacio Arruda rencontre François Legault et il lui explique qu’il faudrait fermer le Québec plus tôt que tard et mettre l’économie à zéro parce que sinon on va se ramasser comme en Italie avec des hôpitaux qui explosent»