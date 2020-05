«On n’a pas de guide des opérations pour comment rouvrir les écoles en pandémie» - François Legault

«Ça ne sera pas parfait le 11 mai. Il faut redessiner l'organisation, il faut limiter le nombre d'enfants dans chaque classe. Va falloir que les gens soient très débrouillards et je compte sur la débrouillardise des Québécois pour s’ajuster, pour que cette rentrée se passe le mieux possible. On n’a pas de guide des opérations pour comment rouvrir les écoles en pandémie. C'est la première fois qu'on fait ça. On va essayer de le faire le mieux possible, mais il faut s’attendre à avoir des ajustements»