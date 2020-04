Drainville | «Ce sera l'école primaire qui ouvrira le 11 mai»

«Beaucoup de questions auxquelles devra répondre Jean-François Roberge cet après-midi. Est-ce qu'on déconfine toutes les écoles primaires du Québec en même temps? Un scénario sur la table, c'est qu'on déconfine les écoles en dehors de la région de Montréal et une semaine plus tard les écoles de Montréal et des couronnes. Et on fait quoi avec la distanciation des élèves?»