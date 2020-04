Aide militaire demandée par Québec | «Nos soldats se mettront de la partie avec courage» - Trudeau

«En ce moment, on voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le Canada. C'est inacceptable. Si vous êtes fâchés, frustrés ou inquiets - vous avez raison de vous sentir comme ça. Nous devons faire mieux. Parce qu'on laisse tomber nos parents, nos grands-parents, nos aînés… C’est inacceptable ce qui se passe dans les CHSLD. On doit faire mieux et se serrer les coudes.»