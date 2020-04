«On a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec» - Horacio Arruda

«La plupart des pays ne comptent pas les décès liés à la COVID-19 qui surviennent à l’extérieur de l’hôpital. Si on faisait ça, on serait l’un des endroits avec le moins de décès. On aurait de très beaux résultats à annoncer, mais ce serait trompeur. Certains pays ne déclarent que les patients qui ont été testés à la COVID-19. Ici, on compte aussi les décès pour lesquels un lien épidémiologique a été confirmé»