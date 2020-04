Réouverture des écoles | «Il y a de l’inquiétude chez les directions, les enseignants, les parents et les élèves»

«Il y a autant de scénarios qu’il y a d’intervenants en éducation. Ce qu’on souhaite cette semaine, c’est le dépôt d’un scénario clair (de la part de la santé publique et du gouvernement). Présentement, il y a de l’inquiétude chez les directions, chez les enseignants, chez les parents et les élèves. Des craintes justifiées, d’où l’importance de diffuser ce plan pour sécuriser des gens. Mais il y aura toujours des parents et des élèves qui préféreront rester à la maison. Présentement, on ne parle pas d’obligation»