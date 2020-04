«Dominique Savoie, c'est un bulldozer dans une place où il faut un bulldozer» -Bernard Drainville

La nouvelle de l'ajout en renfort à la Santé de la controversée et ex-sous-ministre aux Transports, Dominique Savoie, continue de faire du bruit.

«Devant la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de la COVID-19, il est important de consolider les opérations et de prêter main-forte aux équipes ministérielles en place», a annoncé Québec par communiqué, mardi après-midi.

En «appui» à Yvan Gendron

Pour un, Bernard Drainville y voit tout un revirement de situation et se rappelait comment cette femme était devenue persona non grata au gouvernement pour les oppositions en 2016, elle qui était fortement identifiée aux années Charest et Couillard.

Dominique Savoie occupera le poste d’administratrice d’État à la gestion des ressources en santé et «joindra son talent à celui de M. Yvan Gendron, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux».