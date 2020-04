CHSLD | Le premier ministre présente ses excuses

Pas de 211$/heure, mais des remerciements pour les médecins spécialistes

Alors qu’il a annoncé que 58 nouveaux décès se sont ajoutés pour porter le total à 688, le premier ministre a aussi annoncé une hausse de 941 cas confirmés pour un total de 16798 cas au Québec. De ces cas confirmés, 1076 personnes sont hospitalisées et 207 se retrouvent aux soins intensifs. Bonne nouvelle toutefois, on a confirmé 3068 personnes guéries.

Le premier ministre a ensuite tenu à remercier sincèrement les 2000 médecins qui sont venus porter main forte dans les CHSLD.

À la suite d’une conversation avec Diane Francoeur, la présidente du syndicat des médecins spécialistes du Québec, François Legault a annoncé que les médecins qui aideront dans les CHSLD ne toucheront finalement pas la somme de 211$ de l’heure qui faisait grandement réagir depuis quelques jours.

Étant donné que les tâches à accomplir dans les CHSLD ne seront règle générale pas des tâches attribuées au médecin, François Legault et Diane Francoeur ont convenu qu’ils discuteraient de rémunération plus tard, car maintenant le temps est à l’aide de nos personnes âgées.

D’ailleurs, la grande majorité des médecins veulent aider et sauver des vies et leur préoccupation n’est pas au niveau salarial selon les dires du premier ministre.

L’importance de la présence des médecins en CHSLD pourra aussi selon lui aider grandement pour la formation de l’utilisation du matériel de protection auprès du personnel qui n’est parfois pas habitué avec ce type de matériel au quotidien.

Parlant de matériel de protection, le premier ministre a tenu à préciser que le matériel ne manque pas. On en aurait pour des semaines, mais s’il y a problème, c’est au niveau de la distribution. Et lorsque cela se produit, François Legault invite les dirigeants d’établissement à rapidement souligner les problématiques au CIUSS ou au ministère de la Santé.

Nouvelle ronde d'embauches sur «Je Contribue»

Alors que le gouvernement a reçu 51 957 candidatures sur le site Web: jecontribuecovid19.gouv.qc.ca, ce sont 29 345 personnes qui auraient été contactées par le ministère et finalement 4676 personnes qui auraient été embauchées lors du premier processus.

François Legault a toutefois demandé au personnel du ministère de la Santé de faire un deuxième tri des propositions pour qu’aucune candidature pertinente ne soit mise de côté.

Le premier ministre a aussi annoncé que le fédéral contribuera par l’envoi de 125 militaires de l’Armée canadienne, qualifié en santé, qui viendra aider dans les CHSLD.

Il a ajouté un message pour les résidents des régions éloignées, alors qu'il se dit satisfait des mesures et du contrôle de la propagation du virus dans les régions plus éloignées de Montréal et qu’il considère un déconfinement pour ces régions, mais surtout pour le commerce et les entreprises. Pas question de parler des écoles pour le moment.

Il a aussi invité les Québécois à aller travailler auprès des agriculteurs, alors qu’une subvention sera annoncée au cours de la journée par son ministre de l’agriculture.