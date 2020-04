«Pas question de rouvrir les écoles à court terme» - François Legault

«On commence avec les entreprises. On veut le faire de façon très graduelle et intelligente. On travaille sur ce plan et on va pouvoir vous en parler dabs les prochains jours. Pour l’instant, il n’est pas question, à court terme de rouvrir les écoles. Mais on n’exclut pas de les rouvrir avant la fin de l’année scolaire. On est en train de s’assurer qu’on prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger nos jeunes. On va y aller d’abord avec des raisons de santé. Il y a toutes sortes de théories. Est-ce qu’on doit immuniser les personnes moins à risque pour éviter une trop grosse vague à l’automne? Ce sont toutes sortes de discussions que nous avons, mais ce sont des discussions portées d’abord sur la santé de nos jeunes et de nos enseignants»