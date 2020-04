«Ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde ensemble» - François Legault

«Ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde ensemble. Des gens qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Il va falloir bien s'entendre sur la définition des tâches de chacun. Ça ne va pas être parfait. Mais on va s‘ajuster au fur et à mesure. Mettons tous de l’eau dans notre vin, surtout dans des conditions exceptionnelles. Mais je suis convaincu qu'avec la bonne foi et la bonne volonté, on est capable de faire travailler tous ces gens ensemble et de s’occuper de l’urgence nationale qui est de s’occuper de nos aînés les plus vulnérables du Québec»